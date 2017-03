Medisch directeur Ludo Marcelis: "Goede kruisbestuiving tussen Roeselare en Menen"

Het algemeen ziekenhuis Delta heeft vier campussen: drie in Roeselare en één in Menen. "Onze Meense campus beschouwen we als een volwaardig basisziekenhuis", stelt dokter en medisch directeur Ludo Marcelis. "We kunnen daar een aantal raadplegingen aanbieden die anders moeilijk te realiseren zouden zijn."