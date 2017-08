Mayté (16) uit Roeselare vermist

"Ik ben doodongerust", laat de moeder van Mayté Desseyn weten via Facebook. Haar dochter is sinds maandag om 9.30 uur vermist. "Ze is hier vertrokken met de fiets van haar broer. Die fiets is terug gevonden aan het station van Roeselare, maar daar ontbreekt elk spoor van haar." Wie meer informatie heeft over de verdwijning van Mayté, kan contact opnemen met haar moeder Heidi Sander via Facebook.