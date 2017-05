Maurice uit Sijsele verzamelt...100-plussers

Gelukkige verjaardag. Een goede gezondheid. Dit vanwege Maurice De Lille. Ik spaar alles over eeuwelingen. Hou mij op de hoogte. Beste dank daarvoor. Maurice. "En nu nog mijn handtekening, de stempel met mijn adres en dan kan ook deze de post op. Iedere Belgische eeuweling van wie ik het adres heb, krijgt van mij een verjaardagskaart. Elk jaar opnieuw. Als er iemand sterft, stuur ik mijn condoleances. Zo hou ik contact, in de hoop om later een rouwprentje te krijgen."

