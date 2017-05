Maurice Denolf uit Handzame viert 100ste verjaardag

Maurice Denolf viert vandaag bij hem thuis, in aanwezigheid van zijn echtgenote, kinderen, klein- en achterkleinkinderen zijn 100ste verjaardag. Maurice werd op 18 mei 1917 geboren in Torhout en was kalverhandelaar. Hij is al 72 jaar getrouwd met Yvonne Verhulst (94).