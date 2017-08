Martijn (11) uit Boezinge mag bloemen overhandigen aan koningin Mathilde

Niet alleen voor wie gefascineerd is door de Eerste Wereldoorlog was de herdenking van de Slag om Passendale iets om naar uit te kijken, ook voor de 11-jarige Martijn Lernout uit Boezinge was zondag een grote dag. Hij mocht immers bloemen en kussen overhandigen aan koningin Mathilde en schudde ook de hand van Kate Middleton en koning Filip.