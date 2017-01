Maldegem: "Koersen, dat is toch ook een beetje spelen..."

Met Matheo Van Waes (5) kan Maldegem prat gaan op de jongste Krak uit de geschiedenis. Matheo glunderde toen zijn ouders de brief voorlazen waarin stond dat hij dé Krak van Maldegem 2016 was geworden. Vooral omdat hij dan ook met zijn foto in de krant zou komen. Maar na de eerste euforie ging Matheo weer gewoon met zijn kleine broertje spelen...