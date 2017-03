Luchtconsulent gaat na hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit binnenshuis

Er ging een vrijwillig luchtconsulent langs bij Domique en Marijke Coopman in Pittem.

Dagelijks brengt iedereen heel veel tijd binnen door, maar de luchtkwaliteit is niet altijd even gezond. Men beseft niet dat de lucht in ons huis vervuild kan zijn en heeft geen enkel idee wat de gevolgen daar van zijn. Omdat onze gezondheid er kan onder lijden wil Beweging.net via een pilootproject de mensen bewust maken en informeren over het belang van gezonde lucht binnenshuis.

Om dit project waar te maken ging men op zoek naar 20 vrijwilligers die bereid zijn om twee praktische opleidingssesies te volgen. Nadien doen zij op hun beurt 10 huisbezoeken, binnen hun netwerk. Ze gaan een gesprek aan over het binnenmilieu, er wordt een checklist uitgevoerd en de bewoners krijgen nadien advies en tips om de luchtkwaliteit in hun huis te verbeteren.

Mia Verhaeghe uit Izegem meldde zich aan mee vrijwillig mee te werken aan dit project. Haar eerste huisbezoek was bij Dominique en Marijke Coopman. Tijdens de testbijeenkomst werd een hele reeks vragen gesteld, onderverdeeld in zeven hoofdstukken. Dit waren onder meer vragen over het voldoende ventileren en verluchten van de woning, het gebruik van schoonmaakproducten, het gebruik van een houtkachel, het aansteken van een gewone kaars en noem maar op. Heel wat tips kwamen naar boven en na afloop kreeg het gezin het juiste advies om de luchtkwaliteit te verbeteren. Na zes maanden brengt de luchtconsulente opnieuw een bezoekje aan de familie Coopman en wordt de luchtkwaliteit opnieuw bekeken. Dit project loopt in samenwerking met de Vlaamse Overheid.

