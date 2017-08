Luc de pompier gaat met pensioen

De bekendste brandweerman van Nieuwpoort, Luc David, in de volksmond gekend als Luc de pompier, is met pensioen. "Ik heb 42 jaar actieve dienst op de teller staan en eerlijk, ik ben tevreden dat het gedaan is. Genoeg is genoeg. Al komen er heel wat uitdagingen nog aan", aldus Luc. Stilzitten is aan de brandweerman nog niet besteed.