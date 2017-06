Voor wie nog op zoek is naar de ultieme handtas die ideaal is om als strandtas te gebruiken of mee te nemen op reis als handbagage heeft Louis Vuitton net een tas op de markt gebracht die hulde brengt aan Knokke. De populaire Neverfull-tas kreeg voor de zomer een nieuw design. De Neverfull Knokke, die verkocht wordt voor 1.189 euro, en de bijhorende Mini Pochette Knokke, die 280 euro kost, in dezelfde stijl en kleuren, zijn enkel beschikbaar in de Louis Vuittonboetiek in Knokke-Heist.

(DM)