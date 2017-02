Loslopende ezel stormt garage van verbaasde bewoner binnen in Diksmuide

De politie werd woensdagmorgen opgeroepen voor een tussenkomst met een loslopende ezel. Toen een bewoner uit de Stenenmolenstraat in Diksmuide deze morgen rond 7.30 uur z'n garagepoort opentrok, stormde een loslopende ezel de garage binnen.

Het dier was erg in paniek en beschadigde de motorkap van een wagen die in de garage stond en twee fietsen die er ook stonden. Uiteindelijk kon de bewoner het dier uit de garage krijgen en vastmaken. Even later dook de eigenaar van het dier op. De ezel was blijkbaar ontsnapt uit een weide langs de Keiemdorpstraat.