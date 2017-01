Lo-Reninge: "Ik draag deze titel op aan alle vrijwilligers"

Ronny Denys uit Lo is de Krak van Lo-Reninge. Hij is één van de stuwende krachten achter Westhoek Verbeeldt. Ronny zette samen met zijn dochter Mieke ook een kledinginzameling op het getouw voor de vluchtelingen in het opvangcentrum in Poelkapelle. Daarnaast is Ronny actief in tal van verenigingen.