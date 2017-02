Lichterveldse oppositie vreest voor wateroverlast in centrum

Volgens oppositiepartijen N-VA en Open VLD houdt het gemeentebestuur onvoldoende rekening met het gevaar op wateroverlast in het dossier rond de nieuw te realiseren verkaveling in de Leysafortstraat. "Uw partij is blijkbaar erg goed in het pas oplossen van problemen wanneer ze zich voordoen", sneerde raadslid Ole Tavernier (Open VLD) richting de CD&V-meerderheid.