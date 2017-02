Lichterveldse feestzaal 'In de 4 seizoenen' wordt café

Lichtervelde is straks een café rijker. Tom Deblaere en Inge Vanhoutte zijn volop bezig om hun feestzaal 'In de 4 seizoenen' op de Marktplaats om te bouwen tot café. De opening is voorzien voor het eerste weekend van maart. "Sinds De Zwaan en Den Appel weg zijn, zit de Markt op z'n gat", klinkt het.