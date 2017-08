Voorbijgangers merkten een rugzak op aan de brug over het water toen ze beneden een lichaam zagen liggen. Ze verwittigden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie ging uit van een verdacht overlijden. "Er zijn nog een aantal onderzoeksdaden gebeurd. Alles wijst voorlopig op een wanhoopsdaad", communiceert het parket van Kortrijk dinsdagmiddag.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.