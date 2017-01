Lendelede: "Erkenning voor alle leden van comité Lendlee Koerse"

Frank Bruyneel is de Krak van Lendelede voor 2016. "Dat we met het comité Lendlee Koerse kermismaandag en eindejaar nieuw leven inbliezen, is niet alleen mijn verdienste, maar die van vele medewerkers die hun schouders onder beide initiatieven zetten. Zij zijn allemaal Krak-laureaten."