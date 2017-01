Ledegem: "Fonds Arne Lannoy beheerst mijn leven"

Martine Taillieu werd door de lezers verkozen tot Krak van Ledegem en dat is helemaal niet verwonderlijk. Martine is de jongste tijd, samen met het Fonds Arne Lannoy aka Zorro, nauwelijks uit het nieuws geweest. Iedereen spande zich in om centen in te zamelen voor het Fonds Arne Lannoy dat genoemd werd naar haar zoon, die in 2015 overleed aan een hersentumor.