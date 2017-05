Laura Verhulst stelt 'Madam Bakster' kookboek voor

Laura Verhulst is een jonge Knokke-Heistse die vorig jaar door Unizo werd uitgeroepen tot 'Student-Ondernemer 2016'. Haar guiltfree bakery in Gent, waar ze heerlijke desserts maakt zonder geraffineerde suikers, lactose en gluten, is een ware sensatie aan het worden. Met haar dessertkookboek wil Madam Bakster de wereld laten weten dat verantwoorde desserts een belangrijke plaats moeten en kunnen innemen binnen een gezond eetpatroon. "Een dieet hoort geen straf te zijn, maar wel een levensstijl", aldus Laura. Zij wil de lezer met haar boek het genot van gezonder en plantaardig bakken laten ontdekken. 'Madam Bakster' kost 24,50 euro en is verkrijgbaar in de Standaard Boekhandel.

(DM)