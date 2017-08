Langemark valt massaal voor 'Trekker Trek'

Met op vrijdag 670 eters voor de gebraiseerde ham en zondag 300 tractoren die in 'Trekker Trek' hun krachten meten, maakt dit de ronde som van 970 deelnemers. Door Langemark-centrum naar de Madonna reed zondagmiddag een ketting van tractoren op eigen krachten of via een oplegger. Allen waren ze op weg naar 'Trekker Trek' op de domeinen van voorzitter Patrick Debaene in de Klerkenstraat.

Patrick Debaene en zijn eega Ingrid Nollet stellen hun gronden gratis ter beschikking en ook de toegang is gratis. Wie dit wil bewonderen, kan nog komen kijken tot zondagnacht rond 1.30 uur, als de laatste mastodont puffend en met doordraaiende wielen sleurt tot de motor blokkeert.

(RB)