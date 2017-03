Lammetjesdag op hoeve Paepehof in Adinkerke

"Op 12 maart zal onze stal opnieuw gevuld zijn met onze pasgeboren lammetjes waar iedereen met volle teugen van zal kunnen genieten" vertelt Andy Vandenbon van de hoeve. "Ze staan dan ook wel voor de intocht van de lente. Zoals elk jaar zijn er tal van activiteiten rond de stal. De spinsters en weefsters zijn weer van de partij en ook krijgen de schapen er hun jaarlijkse kappersbeurt met bijhorende pedicure (scheren en pootverzorging). Er is ook een stand met diverse soorten schapen- en geitenrassen te bewonderen en indien de ophokplicht opgegeven wordt tegen dan, krijgen we een arsenaal aan pluimvee over de vloer."

Talrijke workshops voor jong en oud

"Om 15 uur gidst boswachter Johan Lamaire de natuurliefhebbers rond in het natuurgebied Garzebekeveld, net aan de boerderij gelegen. Hij zal er tekst en uitleg geven over de fauna en flora in dit prachtige gebied en voor de jongsten onder ons zijn er weer talrijke workshops over schaapjes en natuur. Veel plaatselijke verenigingen halen hun creativiteit naar boven om de kids een dag te laten beleven om nooit te vergeten" aldus nog de organisator.

Nieuw dit jaar zijn een 15 tal standhouders die ambachtelijke producten maken, verspreid over de ganse boerderij. Ook zal de huisfotograaf Walter Carels de bezoekers fotograferen op een speciaal voor lammetjesdag opgezette fotostudio.

(Red)