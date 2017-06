Kwetsbare jongeren van De Berkjes gaan 'Converstation(s)' aan met Het Entrepot

Hans Demeulenaere, coach en resident van de creatieve vrijhaven, werkte immers samen met een aantal jongeren van De Berkjes. Piet Vancoppenolle, hoofdopvoeder van de adolescentenafdeling, doet het verhaal.

West-Vlaams Observatie- en Therapeutisch Centrum (WOTC) De Berkjes bevindt zich langs de Torhoutse Steenweg 511 in Sint-Andries. In dit centrum werken begeleiders met jongeren met emotionele en/of gedragsmoeilijkheden. Begeleid door hun coach-fotograaf Hans Demeulenaere traden vijf jongeren van gemiddeld veertien jaar dit voorjaar in dialoog met enkele artistieke coaches om telkens samen een kunstproject voor TANK te creëren.

Die artistieke coaches heten Meri Pajunpää (dans), Lien Van Gasse (woord en beeld) en Olivier Goethals (favela). ?Wat ons bijzonder charmeerde in dit project, is dat jongeren via 'Conversation(s)' een nieuwe kans kregen om zich via expressie te uiten, wat doorgaans niet zo gemakkelijk is", vertelt Piet Vancoppenolle, hoofdopvoeder van de adolescentenafdeling van De Berkjes.? Heel wat jongeren die hier komen dragen, ondanks hun jeugdige leeftijd, al een zware emotionele rugzak met zich mee. Vaak zijn ze, in weerwil van hun talenten, niet gemotiveerd genoeg om zich in een lang avontuur te storten."

Vancoppenolle wijst er dan ook op dat bij dit project het afgelegde parcours belangrijker was dan het eindresultaat. ?Er is helemaal niets mis met falen, want dan heb je tenminste geprobeerd. Bij onze jongeren spelen angsten echter heel erg op", klink het.

Het mooiste tastbare resultaat van de samenwerking tussen Het Entrepot en De Berkjes is een werk dat zes leerlingen gedurende drie namiddagen met Olivier Goethals creëerden: een soort favela, die steunt op Japanse funderingen. ?Met een maximum aan materiaal en een minimum aan investeringen zijn we erin geslaagd met voornamelijk (afval)hout, maar net zo goed oude (douche)deuren en vervallen ramen een krotwoning te bouwen. Eén meisje ging er zo in op dat ze besloten heeft om na De Berkjes een opleiding te volgen waarin ze volop met haar handen kan werken. In de toekomst gaan we deze favela trouwens gebruiken als een plek om groepsgesprekken te houden. Jongeren zullen hier ook tot rust kunnen komen als ze moeilijke momenten beleven", geeft Vancoppenolle nog mee.

(SVV)