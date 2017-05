Kwart miljoen bezoekers voor Oostende voor Anker

Het festival van de Noordzee had dit jaar als thema binnenscheepvaart, waarmee de maritieme geschiedenis van de vallei van de Loire in beeld werd gebracht. Aanvullend was er ook een ambachtendorp en kwamen vijf platbodems vanuit de Loire naar Oostende gevaren.

Blikvangers waren de Nao Victoria, een replica van het schip van Ferdinand Magellaan, en de Russische viermaster Kruzenshtern, die met een lengte van 114 meter een imposante verschijning is. Verspreid over vier dagen konden de bezoekers genieten van 145 klassieke schepen, 110 optredens, 100 standen, een parade met reuzen en tal van randactiviteiten.

Volgend jaar staat Oostende voor Anker in het teken van de honderdste verjaardag van de Raid HMS Vindictive.

(Belga)