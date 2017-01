Kuurne: "Belangeloze inzet is sterkte van samenleving"

Hoewel hij in 2014 met vervroegd pensioen ging, zitten zijn dagen vaak meer dan overvol. "Ik zou graag nog eens een boek kunnen uitlezen, maar zelfs daar kom ik bij momenten amper aan toe", glimlacht hij. Marc Plets is een vrijwilliger in hart en nieren. Als trekker van de succesvolle Boelbeurs, als spilfiguur binnen de Kuurnse Voedselbank, als cateraar bij Govaka, een organisatie voor uitgebreide fietsvakanties of als medewerker van de lokale CD&V, Marc is er nagenoeg altijd en overal bij.

