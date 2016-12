Kortrijk sluit gokkantoor, café en dagbladhandel na drugsactie

De actie, die plaats vond in Zuid-West-Vlaanderen, dateert al van midden november. Er werden toen een dertigtal huiszoekingen gedaan. "Uit dat onderzoek blijkt dat drie locaties in Kortrijk dienst doen als een ontmoeting- en afspraakplaats voor drugstransacties. Burgemeester Vincent Van Quickenborne besliste vrijdag, na overleg met het parket, om de drie zaken tijdelijk te sluiten", meldt de stad. Er werden ernstige aanwijzingen vastgesteld van herhaaldelijke druggerelateerde illegale activiteiten waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrag komt.

Het gaat om gokkantoor Ladbrokes, café Royal en dagbladhandel Lectuurshop. Die laatste moet de deuren dichthouden tot 3 februari, de andere twee tot 23 april. Recent werd in Torhout ook al een café gesloten omwille van dezelfde redenen. Daar moet café Barrage de deuren dicht houden. Die zaak blijft op verzoek van burgemeester Kristof Audenaert dicht tot midden januari.

