Kortrijk en foorkramers vinden compromis

Vorige week zag Kortrijk zich genoodzaakt zes foorkramers te weigeren door werken in de stad. Daardoor is er minder ruimte dan de voorgaande jaren. Kortrijk hanteerde enkele selectiecriteria om zes foorkramers te weigeren, maar dat viel niet in goede aarde bij het foorwezen die dreigden weg te blijven uit Kortrijk.

Maar na een nieuwe vergadering woensdagavond werd er alsnog een compromis bereikt. "Doordat enkele werken opschuiven, is er meer ruimte op het Conservatoriumplein. Daardoor kunnen we meer foorkramers ontvangen", legt schepen Scherpereel van foren en economie uit. "Er was wel nog een probleem met een wanbetaler. Hij krijgt nu een week tijd om de achterstallige betalingen in orde te brengen. De attractie waarmee in het verleden een probleem van geweldpleging werd vastgesteld is ook welkom. Het personeel dat betrokken was bij het incident niet", aldus Scherpereel.

Volgend jaar zullen er nog meer werken zijn in Kortrijk en bestaat de kans dat er nog meer kermisattracties geweigerd worden. "Maar we hebben nu al de selectiecriteria vastgelegd in een convenant. Dat is ondertekend door de leden van het foorwezen, dus we zitten zeker goed voor de komende twee jaar", besluit Scherpereel.

De Paasfoor gaat dit jaar dus wel degelijk door. Op donderdag 13 april worden de festiviteiten op gang getrokken. De kermis, met meer dan honderd attracties, palmt Kortrijk in tot maandag 1 mei.

