Kortere wachtlijsten in Sint-Gerardus en Andante

De tendens is dat de wachtlijsten iets korter worden in de woonzorgcentra van het OCMW in Menen en Lauwe. Enkel personen die veel zorg nodig hebben, komen nog op de effectieve lijst. Anderen worden vaak geholpen door in te zetten op een efficiëntere thuiszorg. Van een leegstand is geen sprake.