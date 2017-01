Kortemark: "Ik probeer altijd de kerk in het midden te houden"

"Wat ben ik al aangesproken in de gemeente", aldus Johan (73). "Heel wat mensen riepen me toe dat ze voor mij stemden. Dat waardeer ik enorm, maar er zijn veel mensen in de gemeente die deze titel verdienen, zoals de medewerkers van het Rode Kruis, alle bloedgevers, de vrijwilligers die zich inzetten voor onze bejaarden en zieken... Die Krakverkiezing is al bij al een mooi initiatief. Het brengt wat leven in de brouwerij, vooral in een gemeente zoals Kortemark. We zijn nog altijd een kleine, gezellige parochie, geen grootstad. Iedereen kent iedereen en dat is maar goed ook."

...