"Korpschef Middelkerke dient klacht in tegen eigen schepencollege"

"Het schepencollege heeft tegen het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, de provinciale ambtenarij en de korpschef van de lokale politie in toch een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan een bevriende horeca-uitbater uit Westende voor de aanleg van illegale parkings voor zijn handelszaak, deels door inname van het openbaar domein. Tegen deze beslissing heeft de korpschef een klacht ingediend bij de bestendige deputatie", aldus Tom Dedecker.

Man achter casinodossier

"Het gaat om reeds bestaande illegale parkings waartegen het schepencollege steeds heeft nagelaten om op te treden. De motivatie van het college vermeldt dat het ontwerp voldoet aan de geldende voorschriften en voldoet aan de verschillende kwaliteitscriteria voor stedenbouwkundige voorschriften. Dat is bewust onjuist, want het eerdere verslag van de stedenbouwkundige ambtenaar vermeldt letterlijk dat de bouwaanvraag niet voldoet aan het besluit van de Vlaamse Regering. Toch heeft het schepencollege beslist om een illegale bouwvergunning af te leveren aan de bevriende uitbater. De eigenaar van het onroerend goed die door de illegale bouwvergunning een ernstige waardestijging ondergaat, is Willy Michiels, de man achter Napoleon Games en het casinodossier. Dit gesjoemel door de meerderheid moet ophouden", aldus nog Tom Dedecker.

Eerste keer in loopbaan

Korpschef Joos Duchi nuanceert de feiten. "Het gaat hier niet om een klacht, maar om een heroverweging. Het is een complex dossier en ik volg mijn beroepsmogelijkheden. Het is inderdaad de eerste keer in mijn loopbaan bij de lokale politie van Middelkerke dat ik ageer tegen een beslissing van het schepencollege."