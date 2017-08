Koppel uit Knokke trouwt op de hoogste berg van Europa

Over een absoluut hoogtepunt gesproken: Tim Bulcke en Marina Krylova uit Knokke gaven elkaar afgelopen weekend het jawoord op 5.640 meter hoogte. Het koppel was enkele ogenblikken eerder gedropt met een helikopter op de top van de Elbrus in Rusland.