Koppel rekent op Wout van Aert voor huwelijkscadeau

Tom Forrest en zijn echtgenote Charlotte Verbeke uit Wervik hebben hulp nodig. "Om ons huwelijkscadeau in de vorm van een kleine geldkoffer te kunnen openen, kregen we de opdracht om een originele foto te hebben van Wout van Aert terwijl hij een blad of bord vasthoudt met daarop de tekst 'Proficiat Charlotte en Tom - #werkenvoordekost'", vertelt Tom. Ze vragen op de sociale media Facebook om de post zoveel mogelijk te delen om hun vraag tot bij de tweevoudige wereldkampioen veldrijden te krijgen.

Tom werkt met zijn oom en tante in het zakenkantoor Forrest in de Nachtegaalstraat in Kruiseke. Hij trad in juli vorig jaar in het huwelijk. Dat gebeurde tijdens een alternatieve plechtigheid met een priester en in een tent in Poperinge. Vijf jaar eerder vond al het burgerlijk huwelijk plaats. "Van een groep van zeven vrienden kregen we als huwelijkscadeau een kleine geldkoffer, zonder sleutel", zegt Tom die secretaris is van autoclub Scuderia Vervica. "We kregen tien opdrachten. Als we voor alles slagen, krijgen we de sleutel. We veronderstellen dat er in die koffer geld zit. (lacht) De laatste opdracht is met Wout van Aert en dat moet lukken tegen uiterlijk zondag. We zijn nog maar pas sedert maandag op de hoogte van de opdracht. De laatste opdracht is echt wel de moeilijkste want het hangt af van Wout van Aert zelf. Photoshop mag niet. Lukt het niet, dan krijgen we van onze vrienden hopelijk een alternatieve opdracht."

(EDB - Foto LV)