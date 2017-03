Koppel krijgt herkansing voor huwelijksfeest op 6 oktober

"We hebben de vrije data van de feestzaal, de dj, de bus, de burgemeester en het gemeentehuis samengelegd", zegt de toekomstige bruid. Martijn Verhaeghe (32) en zijn Ellen Haesaert (28) uit Bredene zouden normaal vandaag trouwen. Maar Martijn lijdt aan een erfelijke hartaandoening en had dringend een hart nodig. Omdat hij pas vorige week het verlossende telefoontje kreeg dat er een donorhart beschikbaar was, moesten de twee hun huwelijk afblazen. De bruidegom moest namelijk onmiddellijk onder het mes. "Hij herstelt ondertussen langzaam maar zeker", zegt Ellen. "Het gaat allemaal de goeie kant uit."

(TLG)