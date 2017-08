Komt er een roofvogelpark op site Dadipark?

Jasper Dujardin, uitbater van valkerij DFC op de grens tussen Zarren en Staden, wil graag een roofvogelpark oprichten. "Ik had hiervoor mijn oog laten vallen op een stuk landouwgrond in Watou, maar tot mijn grote spijt zijn die plannen vorige week afgesprongen", zegt hij. Hij zoekt het nu elders, misschien wel in Dadizele.

