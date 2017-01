Komen-Waasten: "Ontmoeting met de paus zal me bijblijven"

Huguette Guiot was negentien toen ze een eerste keer in het huwelijk trad. Ze kreeg twee kinderen en werd weduwe op haar 25ste. Ze trouwde een tweede keer, dit keer met een man uit Roeselare, waarmee ze nog een derde kind kreeg. "Omdat ik zo goed als geen Nederlands praatte en omwille van mijn kinderen, die hun studies konden afwerken in hun moedertaal, het Frans, gingen we op zoek naar een woning in Wallonië. Zo kwamen we in Houthem terecht waar we in 1989 de woning recht tegenover de kerk betrokken", begint Huguette te vertellen.

...