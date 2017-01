Koksijde: "Eer voor mezelf, maar ook voor Think-Pink"

"Vijf jaar geleden reed mijn vriendin Mariska Delheye mee met, de voor mij de totaal onbekende, tweede editie van Bike for Think-Pink; dit betekende 400 km in vier dagen afleggen. Dit alles deden we in de strijd tegen borstkanker", opent Hilde het gesprek. "Omdat borstkanker in België het meeste voorkomt en mijn familie, vriendenkring en buurt veelvuldig teistert, voelde ik me geroepen om mijn steentje bij te dragen. Dat je dit op een sportieve manier kan doen, gaf de doorslag. Dat dit mij uiteindelijk de titel van Krak van Koksijde oplevert, vind ik super."