Knokse klasgenoten uit 1964 verspreiden deze foto op zoek naar medeleerlingen

Het gaat om de klas van meester Raymond De Groote. Omdat niet alle leerlingen nog in Knokke-Heist wonen, besloot men een oproep in heel West-Vlaanderen te lanceren. De samenkomst staat gepland voor de eerste week van mei. Er is een besloten Facebookgroep, maar andere oud-leerlingen hebben mogelijk de digitale boot gemist en kunnen niet op die manier teruggevonden worden.

Daarom lanceren ze deze oproep naar de kinderen en kleinkinderen van deze oud-leerlingen uit het vierde leerjaar. Herken jij je vader of grootvader op de foto? Breng hen dan zeker op de hoogte van de reünie en het bestaan van de Facebookgroep en bezorg de contactgegevens aan sibe1963@knokke-heist.be.

(DM)