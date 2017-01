Knokke-Heist: "Na Willy's dood heeft mijn schrijfwerk mij gered"

"Tot mijn twintigste woonde ik in de Kustlaan in het Zoute. Mijn moeder baatte er een parfumerie-papeterie uit. Ik werkte als jobstudente bij Neuhaus. Mijn ouders waren heel vooruitstrevend en modern. Hun deur stond altijd voor iedereen open. Ik ben een familiemens gebleven. Mijn familie is mijn rijkdom", glimlacht 'Frits' Devinck, wiens opvolging met drie kinderen, zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen verzekerd is.

