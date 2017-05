Klok halletoren Brugge stond even stil

Bij nazicht bleek dat er waterinfiltratie geweest is vorige week en tijdens het weekend door de overvloedige regen tijdens het onweer. Deze morgen is er een schadedossier opgesteld en technici slaagden erin om de klok terug aan de praat te krijgen. Rond 15 uur maandagnamiddag was het euvel gedeeltelijk verholpen. Ook in de elektronica is er schade en daardoor werkt de uurslag nog niet. "Gelukkig kregen we het uurwerk wel aan de praat" stelt schepen Hilde Decleer vast. "Donderdag is er de H. Bloedprocessie en die baseert zich voornamelijk op dit uurwerk. De aangestelde firma doet haar uiterste best om alles terug operationeel te krijgen."

