Kleine Miel uit Avekapelle schittert als pasgeboren Jezus

Ook de herders, gespeeld door een aantal kinderen en een Romeinse soldaat waren van de partij. Het kerstspel kent telkens veel bijval ook omdat er traditionele kerstliederen gezongen worden. Dit jaar kwam kwamen Maria en Jozef en hun pasgeboren kindje uit Avekapelle. Het kindje Jezus, gespeeld door de kleine Miel, hield zich kranig en sliep de gehele dienst in de armen van mama Anniek in de rol van Maria. Zusje Colette, als engel, en papa Dries Tyteca als Jozef zagen dat het goed was.

(JT)