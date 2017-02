Klaroenblazer Antoon Verschoot op 91-jarige leeftijd overleden

"Meer dan 60 jaar lang was Toontje een bekend beeld onder de Ieperse Menenpoort: samen met de collega-brandweerlui blies hij er de dagelijkse Last Post", zo staat er te lezen. "Door die lange staat van dienst, zijn toewijding en ook wel zijn sympathieke karakter werd Toone vorig jaar voorgedragen als ereburger van de Vredesstad. Hij was uitzonderlijk verdienstelijk voor de stad en haar uitstraling. Toone blies maar liefst 15.000 keer de Last Post en raakte zo bekend in binnen- en buitenland."

Burgemeester Jan Durnez en het volledige stadsbestuur betuigen graag hun medeleven aan de familie van Toontje. Toone was de echtgenoot van Suzanne Lefevere en de papa van drie kinderen. Antoon Verschoot laat ook zes kleinkinderen achter.

(FJA - Foto a-TG)