Kerstmarkt Brugge beveiligd, maar bezoekers zijn niet bang

De nasleep van de aanslag in Berlijn liet zich dinsdag meteen voelen in heel wat steden en gemeenten in ons land. In Brugge besliste burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) om verschillende betonblokken te plaatsen rond de kerstmarkten op de Markt en het Simon Stevinplein. Bedoeling is om op die manier te verhinderen dat een truck of ander voertuig zich tussen het volk op de kerstmarkten kan begeven.

Belangrijk detail: de verscherpte maatregelen betekenen niet dat er automatisch meer dreiging is. "We doen dit vooral om elk risico te vermijden. In onze binnenstad is het sowieso al moeilijker om ongezien én aan hoge snelheid met een truck te rijden. Om toch te vermijden dat er een gelijkaardige aanslag gebeurt zullen er betonblokken geplaatst worden ter hoogte van de Steenstraat en de Vlamingstraat - de twee plaatsen waar er kan worden aangereden naar de Markt", zegt burgemeester Renaat Landuyt. "Aan het Simon Stevinplein, waar een tweede grote kerstmarkt staat opgesteld, komen er betonblokken ter hoogte van de Mariastraat."

Delen Heel wat bezoekers kwamen ongerust vragen of de kraampjes toch zeker wél zouden openblijven

Op de Brugse kerstmarkt zelf was er gisteren van angst of paniek geen sprake. Sterker nog: heel wat bezoekers kwamen ongerust vragen of de kraampjes toch zeker wél zouden openblijven. "Hoe jammer ook, na de lange reeks aanslagen is er bij de bevolking een soort gewenning opgetreden. De mensen kijken al lang niet meer op als zoiets gebeurt", getuigt Piet Vanderyse, organisator van de Brugse kerstmarkt. Samen met Philippe Le Loup heeft Piet een eigen jeneverkraam op het Simon Stevinplein. "We verwachten de komende dagen zeker niet minder bezoekers. Ik heb niet het gevoel dat de mensen hier plots met schrik rondlopen", aldus Philippe. Volgens het duo is de komst van de betonblokken wel een uitstekende zet van het stadsbestuur. "Vooral psychologisch maakt het een groot verschil. De mensen zullen zich automatisch veiliger voelen. Of het een truck effectief zou tegenhouden is een andere zaak. Maar de burgemeester heeft zeker gelijk als hij zegt dat een zware vrachtwagen zich in de Brugse binnenstad moeilijk onopgemerkt kan verplaatsen", vertelt Piet Vanderyse. Ger van der Burg verkoopt mutsen op de kerstmarkt en gaat nog een stapje verder. "Mijn kraam sluiten of de bezoekers afraden naar hier te komen? Ben je gek! Het laatste wat we mogen doen is ons overgeven aan angst. Dat is net wat die terroristen willen. Maar heel eerlijk? Natuurlijk denk je al eens het ergste als er hier een vrachtwagen passeert."

Delen Het kan écht overal gebeuren. Zelfs op het strand als je op vakantie bent

Ondanks alles was het gisteren dus opnieuw over de koppen lopen op de kerstmarkten. Onder hen ook Josiane Van Eenoo (59) en Dirk De Zutter (62) uit Veldegem. Het koppel komt jaarlijks verschillende keren genieten van de kerstsfeer in de Brugse binnenstad en liet zich gisteren niet afschrikken door de aanslagen in Berlijn. "Waarom zouden we? Het kan écht overal gebeuren. Zelfs op het strand als je op vakantie bent. Schrik om hier te staan hebben we dus zeker niet. Brugge is ook nog anders dan Brussel en Antwerpen, daar zouden we misschien wel minder op ons gemak zijn. Daar heerst toch nog een andere cultuur dan hier", getuigt Josiane. "Al blijft het natuurlijk niet te vatten wat in Duitsland gebeurde. Het is en blijft verschrikkelijk."

