Kattenfoor begint traditiegetrouw met cheque van foorreizigers

Voor het zevende jaar op rij steunden de foorreizigers van de Kattenfoor een goed doel. De vorige jaren waren dit de Stokpop, de Klinker, Ons Tehuis, vzw Matthijs, De Klaproos en vorig jaar vzw Tegoare. Dit jaar was het de beurt aan de vzw buitenschoolse opvang die in Holderdebolder in de Oude Veurnestraat kinderdagopvang biedt aan alle kinderen van 2,5 tot het einde van de basisschool.

Foorreiziger en voorzitter Alain Dagraed overhandigde de cheque aan vzw buitenschoolse opvang die vertegenwoordigd was door Tine Verschoot en Irmina Monteyne. Het stadsbestuur was vertegenwoordigd door schepen Katrien Desomer, OCMW-voorzitter Marieke Cloet en gemeenteraadslid Ives Goudeseune.

(EG/Foto EG)