Kasteelpark Blauwhuis in Izegem vanaf 1 april open voor publiek

Doorbraak in het dossier rond het kasteel en bijhorende park Blauwhuis. Vanaf 1 april, de start van de paasvakantie, is het tien hectare groot park open voor het publiek. In de orangerie moet zo snel mogelijk een tijdelijke horeca-invulling komen.