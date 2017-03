Kans om te sterven dubbel zo hoog in 'minder ervaren' ziekenhuis

Dat artsen die een ingreep vaker doen daar beter in worden, klinkt logisch. Maar hoe veel beter? Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) deed onderzoek naar de behandeling van enkele relatief zeldzame aandoeningen. De resultaten zijn onthutsend. De kans dat je overlijdt in de 60 dagen na de operatie, is dubbel zo hoog in een ziekenhuis dat minder dan 10 longkankeroperaties per jaar uitvoert.