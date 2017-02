Jukeboxmuseum in Menen trekt er de stekker uit

Het Jukeboxmuseum op de Site Roussel in de Wervikstraat in Menen stopt. Omdat het museum niet meer rendabel is, zegde 't Veer de samenwerkingsovereenkomst - die nog loopt tot midden 2017 - met Geert Olieu in januari 2016 op. Geert Olieu stelde de voorbije decennia een prachtige collectie jukeboxen en radio's samen waarvan hij eigenaar is. Sinds januari 2016 is 't Veer op zoek gegaan met Geert Olieu en andere partners om samen tot een nieuwe formule te komen die het Jukeboxmuseum een duurzame toekomst garandeert. Een toekomst die niet meer bij beschutte werkplaats 't Veer zal liggen.

De collectie van Geert Olieu bestaat uit tientallen jukeboxen uit de periode 1946-1964 en een collectie singles, gecombineerd met een indrukwekkend aantal radio's uit het begin van de 20e eeuw. Tien jaar geleden nam 't Veer de uitbating van het Jukeboxmuseum over. In 2011 verhuisde de collectie naar een nieuwe locatie op de Site Roussel. De samenwerking bood de mogelijkheid om enerzijds de collectie te bewaren voor de toekomst en in de beste omstandigheden aan het publiek te tonen, en anderzijds een nieuwe vorm van tewerkstelling te creëren in de toeristisch-culturele dienstensector.

Geert Olieu blijft eigenaar van de collectie jukeboxen en radio's. Hij zal nu een andere locatie moeten zoeken, maar daarover is nu nog niks bekend.

"Met 't Veer hebben we de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om de collectie zo optimaal mogelijk aan het publiek te kunnen tonen," vertelt Gunther Bamelis, algemeen directeur van 't Veer. "De uitbating blijkt echter al een tijd verlieslatend. Als bedrijf mogen we niet blind zijn voor deze economische realiteit. Tegelijk hebben we veel begrip voor de emotionele band die Geert Olieu heeft met de collectie, die zijn levenswerk is. Net daarom vonden we het belangrijk om ook in de toekomst samen met Geert de collectie samen te houden en goed te onderhouden, zodat het ruime publiek er in onze regio mee kan kennismaken en blijvend kan van genieten. Een toekomst die niet meer mogelijk bleek in Menen."

"Naast de emotionele waarde van de collectie is er ook nog een andere menselijke factor die hier speelt," vervolgt Gunther Bamelis. "Als maatwerkbedrijf willen wij ook blijven inzetten op deze nieuwe vorm van tewerkstelling voor onze doelgroep. Om al die redenen was het heel belangrijk om voor de uitbating tot een formule te komen die rendabel was. Het al opzeggen van de huidige overeenkomst in januari 2016 was geen motie van wantrouwen maar een noodzakelijke juridische stap om ons in te dekken tegen verdere financiële verliezen vanaf midden 2017. Van de tussentijd werd gebruik gemaakt om een duurzame formule uit te werken, die tegemoet kwam aan alle bezorgdheden. Een duurzame uitbatingsformule is niet gevonden op de huidige locatie."

't Veer gaat vanaf vandaag op zoek naar een nieuwe (alternatieve) bestemming van de Site Roussel en staat hierbij open voor alle initiatieven en creatieve ideeën die bijdragen tot een duurzame invulling.

>> Groepsbezoeken in het jukeboxmuseum in Menen zijn nog mogelijk op aanvraag tot en met juni 2017. Bestaande groepsreservaties en afspraken worden uitgevoerd. Voor individuele bezoekers worden er vanaf mei 2017 nog een tweetal bezoekzondagen georganiseerd.