Journalist Eric Goens is ereburger van Koksijde

Eric werd geboren in Nieuwpoort in 1969 als tweede zoon van gewezen gemeenteraadslid Hugo Goens en Rogianne Gaytant en groeide op in Koksijde-Dorp. Grootvader René Goens was bij zijn overlijden in 2008 de oudste paardenvisser van Koksijde - Oostduinkerke.

Eric studeerde politieke wetenschappen aan l'Institut de Sciences Politiques in Parijs en journalistiek aan de Academie voor Journalistiek in Tilburg. Als journalist startte hij bij De Morgen en ging vervolgens aan de slag bij Panorama/De Post. Van 1991 tot 2001 was hij sportverslaggever bij betaalzender Canal Plus, waar hij instond voor het commentaar bij de rechtstreekse verslaggeving van NBA-wedstrijden. Dan volgde een periode als journalist bij eerst Humo en nadien Bonanza. Van 2001 tot 2011 stond hij aan het hoofd van de nieuwsdienst van de Vlaamse commerciële omroep VTM, eerst als hoofdredacteur, later als directeur Informatie. Daarna werkte hij enige tijd voor Woestijnvis. Hij werd na 2011 zaakvoerder van het productiehuis Het Nieuwshuis, verantwoordelijk voor reportages als Kroost (VIER), Molenbeek (Eén), Niveau 4 (VIER) en Onze dochter heet Delphine (VIER/RTL). Momenteel scoort hij hoge toppen in de kijkcijfers met Het Huis (Eén). Eric Goens neemt elke gelegenheid te baat om 'zijn' Koksijde in the picture te zetten. Met deze staat van verdiensten verleent de gemeenteraad hem de titel van ereburger van Koksijde.

(EDK)