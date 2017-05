Jongsocialisten houden actie in Brugge tegen homo- en transfobie

"Hoe spijtig het ook klinkt, maar ook anno 2017 blijft een dag als deze nodig", vertelt voorzitter Tom Willems. "Al geloven we dat liefde geen grenzen kent, nog te vaak botst het op haat. Van de opmerkingen bij een nachtje stappen, de slagen tijdens een muziekfestival tot de Tsjetsjeense concentratiekampen. Elk incident is er één te veel, elk incident is onaanvaardbaar", klinkt het. Er werden uiteindelijk 300 pride-zwaaivlaggetjes en 300 pride-buttons verdeeld, net als 1.000 sensibiliseringsflyers.