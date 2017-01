Jongen uit Beernem brengt pakkende hulde aan crosskameraad, die stierf aan leukemie

De jonge stukadoor had één grote passie: motorcross. Ook in competitieverband, waarin hij bovendien meer dan aardig zijn mannetje stond. Tot hij de strijd moest aanbinden met de ziekte die hem overviel: leukemie. "Iedereen dacht dat je het wel zou halen, maar dat deed je niet", getuigt zijn goeie vriend Milan Lamyns (16) daar nu over in een vlog, een blog in videovorm.

In het filmpje is niet alleen de getuigenis, recht uit het hart, van Milan te zien, maar ook beelden van de crossende Damon én van de lijkwagen die arriveert bij de kerk waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt. De auto schrijdt doorheen een erehaag van rokende en ronkende crossmotoren.

"Tien jaar geleden leerden we elkaar kennen", zegt Milan. "Ik was amper zes jaar en een stuk jonger dan Damon. Toch was er meteen een klik. We hadden dan ook een gemeenschappelijke passie: motorcross! Tien jaar lang leerde Damon me alles. We hadden nog zoveel plannen als hij genezen zou zijn. Zijn dood is dan ook een heel zware klap. Tot het laatste moment heb ik gedacht: 'Damon gaat niet dood. Damon is sterk.' Het heeft niet mogen zijn ..."

De manier waarop Milan over zijn overleden vriend praat verraadt veel respect. De tiener zag Damon als zijn 'grote broer' en brengt nu een emotioneel eerbetoon in een minutenlang YouTube-filmpje. Net voor de begrafenis van de twintiger nam Milan zijn camera bij de hand en maakte hij het filmpje. "Het was het laatste wat ik voor Damon kon doen. Zelf maakte hij ook graag filmpjes. In de toekomst zal ik dat blijven doen. Het is mijn manier om de herinnering aan hem levend te houden. Het is ook een manier om mijn emoties een plaats te geven", vertelt Milan. Het filmpje werd ondertussen al duizenden keer bekeken en kreeg enkel positieve reacties.

(FJA/MM)