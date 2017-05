Jonge Lichterveldenaar stelt kortfilm 'Jarko' voor op Jeugdraad Filmfestival

De tweede editie van het Jeugdraad Filmfestival, op 27 mei in Cinema De Keizer, heeft met de première van 'Jarko' een leuk extraatje in petto. In de kortfilm, gemaakt door Victor Schellens, duiken een paar bekende Lichterveldse gezichten op.