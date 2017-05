Jonge Koekelarenaar wordt gitarist in band van Herman Brusselmans

Lennert Cools (19) uit Koekelare wordt de gitarist in Hairy Belafonte, de nieuwe band waarin Herman Brusselmans drummer wordt. Lennert is een van de drie gelukkigen die in VIER-programma Gert Late Night werd verkozen om de auteur muzikaal te omringen.