'Jong Geweld' bezorgt 300 senioren een hartverwarmend Kerstreveillon

Een team vrijwilligers bediende de senioren op zondagmiddag 25 december op hun wenken en serveerden hen koffie, taart, een biertje of een frisdrankje. Ook het muzikale gezelschap Accormelo uit Houthulst, waaronder niemand minder dan Basil Buyle van Belgium's Got Talent, was opnieuw van de partij. De accordeontonen van nostalgische nummers zorgden ervoor dat de senioren zich veertig jaar jonger voelden. Zodra ze de taart achter de kiezen hadden, konden ze niet weerstaan aan de danskriebels, tot burgemeester Peter Roose, ook voorzitter van 'Jong Geweld', hen tot de orde riep. Het was tijd voor het bingo-uurtje en even later stond mevrouw Catteeuw als winnares van een gloednieuwe fiets op het podium. Het was even spannend, want de ex aequo-uitslag noodzaakte de burgemeester tot een kaartentrekking.

Tot slot deelde de kerstman lekkere pakketten uit vol streekproducten. Dankzij de inzet van de vereniging en vrijwilligers met het hart op de juiste plaats is dit geen eenzame kerst voor honderden bejaarden, maar een blije namiddag in een warme familiale en vriendschappelijke sfeer.

(MVDP)