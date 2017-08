Jolien vertrok maandagavond thuis op haar rode Peugeot scooter naar haar werk in Brasserie Bergelen in Gullegem, maar daar kwam ze niet aan. Haar moeder plaatste een emotionele oproep op Facebook, die in geen tijd massaal gedeeld werd. Woensdagmorgen liet de moeder van Jolien dan weten dat haar dochter opnieuw veilig thuis is.

(Foto Facebook)